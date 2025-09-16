POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Schule

Warendorf (ots) - In der Zeit von Samstag (13.09.2025) 17 Uhr bis Montag (15.09.2025) 6.15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt am Hermesweg in Ahlen-Dolberg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

mehr