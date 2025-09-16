POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Schule
Warendorf (ots)
Am Samstag (13.09.2025) gegen 22.20 Uhr warfen unbekannte Täter eine Scheibe einer Schule an der August-Kirchner-Straße in Ahlen ein. Anschließend betraten sie das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
