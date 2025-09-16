POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Tankstelle - Korrektur des Tatorts Ergänzung zur Meldung vom 15.9.2025, 11:31 Uhr
Warendorf (ots)
Am Samstag, 13.9.2025 brachen Unbekannte gegen 5.00 Uhr in eine Tankstelle in Ahlen ein. Korrektur: Diese Tankstelle liegt an der Warendorfer Straße. Ob der oder die Täter den Verkaufsraum betreten haben, ist unklar. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
