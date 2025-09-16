POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Tankstelle - Korrektur des Tatorts Ergänzung zur Meldung vom 15.9.2025, 11:31 Uhr

Warendorf (ots) - In der Zeit von Samstag (13.09.2025) 14 Uhr bis Montag (15.09.2025) 5 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Industriestraße in Ennigerloh ein. Die Unbekannten durchsuchten verschiedene Räume und brachen einen Automaten auf. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

mehr