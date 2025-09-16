PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Verkehrsunfall von der Straße abgekommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag (16.09.2025) um 6.10 Uhr ereignete sich auf der B 64 zwischen Warendorf und Müssingen ein Verkehrsunfall. Die Unfallmeldung erfolgte automatisch über das Kfz-Notrufsystem des verunfallten Autos. Daher war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt ob es Verletzte gegeben hatte. Vorsichtshalber wurde daher auch der Rettungsdienst alarmiert. Eine 33-jährige Ennigerloherin hatte die B 64 in Richtung Telgte befahren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Leitpfosten und blieb in einem angrenzenden Feld stehen. Die Frau verletzte sich nicht. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf einen körperlichen Mangel bei der 33-Jährigen, sodass die Polizisten ihren Führerschein sicherstellten und ein Ermittlungsverfahren gegen sie einleiteten. Der beschädigte Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden im Auftrag der Ordnungsbehörde entfernt. Der Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

