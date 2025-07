Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrt ohne Ticket endet mit Untersuchungshaft

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 15. Juli 2025 fuhr ein 22-Jähriger mit der S-Bahn von Leipzig nach Halle. Bei der Fahrscheinkontrolle fiel der Zugbegleiterin auf, dass seine Einzelfahrkarte zeitlich abgelaufen war. Da der Verdacht einer Betrugsstraftat bestand, wurde die Bundespolizei kontaktiert. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Halle (Saale) um 00:45 Uhr kontrollierte eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei den Iraker. Bei der sich anschließenden Überprüfung der personenbezogenen Daten im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit Haftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg seit Juni 2025 nach dem Mann wegen des Verdachts der Geldfälschung sucht. Die Bundespolizisten eröffneten dem Iraker den Haftbefehl, nahmen den Mann fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Nach der erfolgten Haftprüfung beim Amtsgericht Halle (Saale) wurde die Untersuchungshaft bestätigt. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde der 22-Jährige daher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde entsprechend informiert.

