Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 23-Jähriger flüchtet vor Bundespolizei

Stendal (ots)

Am Montag, den 14. Juli 2025 sprach eine Streife der Bundespolizei um 20:02 Uhr einen jungen Mann am Hauptbahnhof Stendal an. Der 23-Jährige ignorierte die Beamten, entfernte sich sprunghaft und flüchtete fußläufig in Richtung Stadtgebiet. Er überquerte mehrere Straßen und gefährdete dabei sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Die Bundespolizisten eilten ihm sofort hinterher. Ein unbeteiligter Autofahrer erkannte die Situation, bot seine Hilfe an, ließ einen Beamten einsteigen und verfolgte den Flüchtenden. Jener konnte erfolgreich gestellt werden. Er wurde zu Boden gebracht und musste gefesselt werden. Bei seiner Flucht warf er zuvor seinen Rucksack hinter einen Stromkasten. Eine Nachschau in diesem brachte weitere Erkenntnisse. Neben Kleidungsstücken stellten die Bundespolizisten eine Plastiktüte mit circa 300 Gramm, vermutlich Cannabisblüten, fest und im Weiteren sicher. Die zuständige Landespolizei wurde über den Sachverhalt informiert. Eine verständigte Streife war kurze Zeit später am Ereignisort und übernahm den gambischen Staatsangehörigen, samt der betäubungsmittelähnlichen Substanzen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

