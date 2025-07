Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vierjährige fährt alleine Zug

Bahnstrecke Bitterfeld - Halle (Saale) (ots)

Am Freitagnachmittag, den 11. Juli 2025 informierte die Zugbegleiterin der S-Bahn auf der Fahrt von Bitterfeld nach Halle (Saale) Hauptbahnhof das Bundespolizeirevier Halle (Saale) darüber, dass sich in ihrem Zug eine allein reisende Vierjährige befindet. Die Mutter des Mädchens hatte beim Halt am Bahnhof Bitterfeld den Zug verlassen. Angekommen am Hauptbahnhof Halle (Saale) übernahm eine sofort alarmierte Streife der Bundespolizei das Kind und informierte die Erziehungsberechtigte darüber, dass sie ihre Tochter auf der Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale) abholen kann. Die Deutsche gab an, in Bitterfeld aus der Bahn gestiegen zu sein, um ihren Fahrausweis zu entwerten. In diesem Moment schlossen die Türen und der Zug fuhr los. Glücklicherweise ist in diesem Fall alles nochmal gut gegangen. Die Kleine konnte um 17:05 Uhr mit einer eindringlichen Belehrung an ihre überglückliche Mutter übergeben werden.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihre Kinder!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell