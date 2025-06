POL-AA: Garagenbrand aufgrund technischen Defekts

Aalen (ots) - Die am am Samstagabend in Waiblingen vermisste 49-jährige Frau wurde am frühen Morgen durch eine Streife in der Innenstadt Waiblingen aufgefunden. Es lag keine Hilflosigkeit vor. Zur Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de ...

