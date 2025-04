Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Scheunenbrand

Kappel-Grafenhausen (ots)

Der Brand einer Scheune rief am Montagmorgen gegen 6 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Lahr auf den Plan. Bereits beim Eintreffen der ersten Helfer in der Hildastraße in Grafenhausen stand die gesamte Scheune in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer durch Löscharbeiten schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand, zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Ettenheim.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell