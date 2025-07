Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, 8. Juli 2025 um 08:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) in der S-Bahn 3 am Bahnsteig 2 einen 43-Jährigen. Bei der sich anschließenden Überprüfung der Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld nach dem Polen mit einem Vollstreckungshaftbefehl sucht. Bereits im Mai 2020 wurde gegen den Mann durch das Amtsgericht Nettetal ein Strafbefehl wegen Diebstahls geringwertiger Sachen erlassen. Demnach wurde ihm eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro beziehungsweise eine Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 45 Tagen auferlegt. Dem Polen wurde der Haftbefehl durch die Beamten der Bundespolizei eröffnet. Der Mann wurde festgenommen und zur Dienststelle am Hauptbahnhof verbracht. Da sich der Verurteilte bislang nicht der Strafantrittsladung stellte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Krefeld im April 2025 der Haftbefehl über die Ersatzfreiheitsstrafe von 43 Tagen erlassen. Mehrere Versuche des Festgenommenen, den haftabwendenden Betrag von 860 Euro aufzutreiben, scheiterten. Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen wurde der Pole in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls informiert.

