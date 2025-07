Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 1800 Euro Geldstrafe oder 50 Tage Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 6. Juli 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 01:59 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Durch die sich anschließende Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Dresden Außenstelle Gutenbergstraße per Vollstreckungshaftbefehl nach dem 36-Jährigen suchte. Im März des vergangenen Jahres verurteilte ihn das Amtsgericht Riesa wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 1800 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 100 Tagen. Da der Deutsche den auferlegten Betrag nicht beglich, erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft vor sechs Monaten den Haftbefehl. Dies eröffneten die Einsatzkräfte dem Gesuchten, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von 1800 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 50 Tagen anzutreten. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

