Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 3250 Euro Geldstrafe oder 65 Tage Gefängnis: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 9. Juli 2025 um 18:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des 26-Jährigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Demnach wurde im April 2023 durch das Amtsgericht Heilbronn gegen den Bulgaren wegen Diebstahls ein Strafbefehl mit der verpflichtenden Zahlung von 3250 Euro erlassen. Da der Mann unbekannten Aufenthalts war und weder die Geldstrafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen antrat, erging im September 2023 der Haftbefehl. Die Beamten konnten den Gesuchten nun festnehmen, eröffneten ihm den Haftbefehl und verbrachten ihn zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Versuche seitens des Festgenommenen den haftabwendenden Betrag von 3250 Euro aufzubringen scheiterten, so dass der Bulgare in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Hier wird er seine 65 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls informiert.

