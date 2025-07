Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 21-Jährige beleidigt Bundespolizisten und leistet Widerstand

Stendal (ots)

Am Sonntagmorgen, den 13. Juli um 05:50 Uhr traf eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Stendal auf eine, im Wartemodul auf Bahn-steig eins, schlafende Frau. Sie weckten diese sanft um sie zu Ihrer Identität zu befragen. Das missfiel der 21-Jährigen so sehr, dass sie die Einsatzkräfte direkt beleidigend beschimpfte und keine Angaben zu ihrer Person machte. Die sich anschließende Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen nach einem Ausweisdokument blieb erfolglos, so dass eine Mitnahme zur Dienststelle notwendig war. Dagegen leistete sie erheblichen Widerstand. Ihre Identität konnte nach mehreren Anläufen unter durch sie erschwerte Bedingungen schließlich mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei festgestellt werden. Da die Deutsche keinerlei Reiseabsichten hatte erhielt sie einen Platzverweis für den Bahnhof Stendal und sollte diesen mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Gepäck, verlassen. Sie schrie, dass sie sich nicht vom Fleck bewegen werde. Trotz der Belehrung, dass dies einen Hausfriedensbruch darstellt und zu einer weiteren Strafanzeige führt, trat sie gegen die Eingangstür und warf ihre Glastrinkflasche so auf den Boden, dass diese zersprang und der darin befindliche Kakao den Boden verschmutzte. Dafür erhielt sie obendrein Anzeigen wegen Verunreinigung von Bahnanlagen und Hausfriedensbruch und entfernte sich.

