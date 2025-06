POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer aufgrund technischer Mängel

Augsburg (ots) - Harburg - Am Mittwoch (18.06.2025) kam es zum Brand eines Schuppens in Schrattenhofen. Hierbei wurde ein 45-Jähriger leicht verletzt. Gegen 23.15 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Vor Ort stand der Schuppen in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Der 45-Jährige wurde wegen einer ...

mehr