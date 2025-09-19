Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei unbekannte Männer stehlen Pedelec - Polizei bittet um Hinweise

Viersen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Männer ein Pedelec vom Parkplatz eines Baumarkts an der Kölnischen Straße. Der erste Täter war etwa 170 cm groß und trug eine helle Jacke sowie eine helle Kappe. Der zweite Mann war circa 180 cm groß und bekleidet mit einer schwarzen Cargohose und einer schwarzen Jacke. Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Angaben zu den Tätern machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (871)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell