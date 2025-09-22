PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Wohnungseinbrüche am Sonntag - Kripo bittet um Hinweise

Kreis Viersen (ots)

Am Sonntag brach mindestens eine bislang unbekannte Person zwischen 16:30 Uhr und 21:50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kokenstraße in Tönisvorst-Vorst ein. Aus der Wohnung wurden diverse Möbelstücke entwendet. Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Sonntag gegen 23:30 Uhr. In diesem Fall wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bruxbaum" in Viersen-Ummer eingebrochen. Die Eigentümerin wachte im Laufe der Nacht auf und entdeckte dabei eine unbekannte Person im Haus, die daraufhin fluchtartig das Haus verließ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in diesem Fall nichts entwendet. Haben Sie Hinweise zu einem der beiden Fälle? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (873)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:36

    POL-VIE: Unbekannte Jugendliche zünden Laub an - Kripo bittet um Hinweise

    Grefrath-Vinkrath (ots) - Am Freitagabend zündeten zwei unbekannte Jugendliche auf einer Wiese in der Straße "In der Floeth" in Vinkrath Äste und Laub auf einem Spielplatz an. Als ein Passant die beiden ansprach, flüchteten sie. Passanten konnten das Feuer eigenständig löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:35

    POL-VIE: Einbruch in Büroräume der Stadt Viersen

    Viersen-Beberich (ots) - Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 1 Uhr, brachen unbekannte Personen in Büroräume und einen Container der Stadt Viersen im Pestalozziweg in Viersen-Ummer ein. Dabei wurden ein Heizkörper und diverses elektronisches Werkzeug entwendet. Falls Sie sachdienliche Hinweise zu dem Fall haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (871) ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:56

    POL-VIE: Viersen: Zwei unbekannte Männer stehlen Pedelec - Polizei bittet um Hinweise

    Viersen (ots) - Am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Männer ein Pedelec vom Parkplatz eines Baumarkts an der Kölnischen Straße. Der erste Täter war etwa 170 cm groß und trug eine helle Jacke sowie eine helle Kappe. Der zweite Mann war circa 180 cm groß und bekleidet mit einer schwarzen Cargohose und einer schwarzen Jacke. Haben Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren