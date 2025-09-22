Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Wohnungseinbrüche am Sonntag - Kripo bittet um Hinweise

Kreis Viersen (ots)

Am Sonntag brach mindestens eine bislang unbekannte Person zwischen 16:30 Uhr und 21:50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kokenstraße in Tönisvorst-Vorst ein. Aus der Wohnung wurden diverse Möbelstücke entwendet. Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Sonntag gegen 23:30 Uhr. In diesem Fall wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bruxbaum" in Viersen-Ummer eingebrochen. Die Eigentümerin wachte im Laufe der Nacht auf und entdeckte dabei eine unbekannte Person im Haus, die daraufhin fluchtartig das Haus verließ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in diesem Fall nichts entwendet. Haben Sie Hinweise zu einem der beiden Fälle? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (873)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell