PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte Jugendliche zünden Laub an - Kripo bittet um Hinweise

Grefrath-Vinkrath (ots)

Am Freitagabend zündeten zwei unbekannte Jugendliche auf einer Wiese in der Straße "In der Floeth" in Vinkrath Äste und Laub auf einem Spielplatz an. Als ein Passant die beiden ansprach, flüchteten sie. Passanten konnten das Feuer eigenständig löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Der junge Mann war etwa 17 bis 19 Jahre alt, zwischen 165 und 175 cm groß, von schlanker Statur und hatte braune Haare. Er trug eine blaue Jeanshose und ein weißes T-Shirt. Die junge Frau war ebenfalls etwa 17 bis 19 Jahre alt, zwischen 150 und 165 cm groß, ebenfalls von schlanker Statur und hatte rot gefärbte Haare. Sie trug eine graue Strickjacke. Falls Sie Hinweise zu den beiden Personen haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (872)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:35

    POL-VIE: Einbruch in Büroräume der Stadt Viersen

    Viersen-Beberich (ots) - Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 1 Uhr, brachen unbekannte Personen in Büroräume und einen Container der Stadt Viersen im Pestalozziweg in Viersen-Ummer ein. Dabei wurden ein Heizkörper und diverses elektronisches Werkzeug entwendet. Falls Sie sachdienliche Hinweise zu dem Fall haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (871) ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:56

    POL-VIE: Viersen: Zwei unbekannte Männer stehlen Pedelec - Polizei bittet um Hinweise

    Viersen (ots) - Am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Männer ein Pedelec vom Parkplatz eines Baumarkts an der Kölnischen Straße. Der erste Täter war etwa 170 cm groß und trug eine helle Jacke sowie eine helle Kappe. Der zweite Mann war circa 180 cm groß und bekleidet mit einer schwarzen Cargohose und einer schwarzen Jacke. Haben Sie ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:55

    POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbrecher flüchtet, nachdem ihn Eigentümerin entdeckt

    Willich-Schiefbahn (ots) - In der Nacht zu Freitag brach ein unbekannter Mann gegen 02:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Tupsheide" in Schiefbahn ein. Die Eigentümerin wurde wach und entdeckte den Unbekannten, einen etwa 170 cm großen Mann, der eine hellbeige Jacke trug. Der Täter flüchtete ohne Beute. Haben Sie Hinweise auf den Flüchtigen? Dann melden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren