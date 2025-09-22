Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte Jugendliche zünden Laub an - Kripo bittet um Hinweise

Grefrath-Vinkrath (ots)

Am Freitagabend zündeten zwei unbekannte Jugendliche auf einer Wiese in der Straße "In der Floeth" in Vinkrath Äste und Laub auf einem Spielplatz an. Als ein Passant die beiden ansprach, flüchteten sie. Passanten konnten das Feuer eigenständig löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Der junge Mann war etwa 17 bis 19 Jahre alt, zwischen 165 und 175 cm groß, von schlanker Statur und hatte braune Haare. Er trug eine blaue Jeanshose und ein weißes T-Shirt. Die junge Frau war ebenfalls etwa 17 bis 19 Jahre alt, zwischen 150 und 165 cm groß, ebenfalls von schlanker Statur und hatte rot gefärbte Haare. Sie trug eine graue Strickjacke. Falls Sie Hinweise zu den beiden Personen haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (872)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell