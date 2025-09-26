Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mülltonnenbrand in Brakel - Polizei bitte um Hinweise

Brakel (ots)

Am Dienstagabend, 23. September, kam es in der Ostheimer Straße in Brakel zu einem Brand. Gegen 23:40 Uhr geriet dort eine Mülltonne in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen auf weitere Objekte verhindern. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Ostheimer Straße zur Tatzeit gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

