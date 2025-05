LPI-NDH: Lkw fand Endlage im Straßengraben

Oberspier (ots) - Auf der Bundesstraße 4 kam am Mittwochnachmittag die Fahrerin eines Opel in einer Linkskurve gegen 13 Uhr von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Auto und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Bis kurz nach 15.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu erheblichen ...

