Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Folgenschwerer Verkehrsunfall im Bereich Steinheim

Steinheim (ots)

Am Freitag, den 26.09.2025 befuhr ein 37-Jähriger aus Leopoldshöhe mit seinem Pkw die Annette- Von Droste-Hülshoff-Straße in Richtung Ina-Seidel-Weg. Als ihm an einer Engstelle ein Baustellenfahrzeug entgegenkam, wollte er diesem Platz machen und setzte sein Fahrzeug zügig zurück. Dabei übersah er das hinter ihm haltende Fahrzeug und es kam zum Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fiel den Einsatzkräften auf, dass der Unfallverursacher drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Weiterhin konnten Betäubungsmittel im Pkw des Unfallverursachers aufgefunden werden. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw der weiteren Unfallbeteiligten war aufgrund des Sachschadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

