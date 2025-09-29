PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Flasche von Brücke auf Pkw geworfen - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Am Sonntag, 14. September, kam es gegen 16:45 Uhr auf der B64 bei Bad Driburg zu einem gefährlichen Zwischenfall. Eine bislang unbekannte Person warf von der Brücke "Sachsenring" eine Flasche auf ein vorbeifahrendes Auto. Eine 47-jährige Frau aus Altenbeken war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem VW Tiguan in Fahrtrichtung Bad Driburg unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihre Tochter. Beim Durchfahren unter der Brücke traf die Flasche den Pkw und verursachte Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Werfer entfernte sich anschließend unerkannt. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei der gesuchten Person um ein Kind im Alter von etwa 10 Jahren handeln. Das Kind trug ein grünes T-Shirt mit einer weißen Zahl sowie einen Rucksack. Die Polizei Höxter hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur gesuchten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: "Gegenstände auf Fahrzeuge zu werfen ist kein Kavaliersdelikt - die Folgen können schwerwiegend und lebensgefährlich sein."/rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
