Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leiche in Bad Driburg entdeckt - wahrscheinlich ist es die vermisste 86-Jährige

Bad Driburg (ots)

Am Samstag, 27. September, wurde in Bad Driburg die Leiche einer weiblichen Person gefunden. Vieles spricht dafür, dass es sich dabei um die gesuchte Annemarie L. handelt, die seit dem 14. September in Bad Driburg vermisst wird.

Die endgültige Bestätigung zur Identität der gefundenen Person steht noch aus, aber verschiedene Anhaltspunkte und mitgeführte Gegenstände deuten mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass es sich um die vermisste 86-Jährige handelt.

Drei spielende Kinder hatten am Samstag, 27. September, gegen 16.30 Uhr in einem dicht bewachsenen Uferbereich des "Hilgenbachs" in der Nähe der Dringenberger Straße einen leblos liegenden Körper entdeckt und daraufhin ihre Eltern verständigt. Die anschließend hinzugezogene Polizei und der Notarzt stellten den Tod der Person fest und nahmen die weiteren Ermittlungen auf.

Die seit zwei Wochen andauernden Suchmaßnahmen werden somit nach Bestätigung der Identität eingestellt. Die Polizei dankt allen beteiligten Organisationen und der Bevölkerung für die großzügige Unterstützung bei der Vermisstensuche und bittet darum, möglicherweise geteilte Fotos aus den Social-Media-Kanälen zu entfernen. /nig

