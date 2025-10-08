POL-PB: Autofahrerin bei Alleinunfall leichtverletzt
Bad Wünnenberg-Haaren (ots)
(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Fürstenberger Str. in Bad Wünnenberg-Haaren hat sich am Dienstagabend, 07. Oktober, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.
Die 58-Jährige fuhr um 20.55 Uhr mit einem Hyundai ix20 aus Haaren kommend in Richtung Fürstenberg. Wahrscheinlich aufgrund der Witterung geriet das Auto ins Schlingern. Trotz Bremsversuchs kam der Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und kollidierte frontal mit einem Baum. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Paderborner Krankenhaus. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 23.200 Euro.
