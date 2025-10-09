Polizei Paderborn

POL-PB: Update Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jähriger weiterhin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Paderborn/Detmold/Kreis Lippe (ots)

Der seit Montagabend (06.10.2025) vermisste 17-Jährige aus Detmold, der zuletzt in der Straße "Auf der Helle" gesehen wurde, wird weiterhin mit starken Polizeikräften gesucht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6132842). Auch Spürhunde sind im Einsatz, um den Vermissten zu finden.

Nach neuen Erkenntnissen ist er nicht - wie zunächst angenommen - mit einer schwarzen Weste bekleidet. Welche Kleidung er stattdessen trägt, ist nicht bekannt. Der Jugendliche hält sich gerne im Wald sowie im Bereich Detmold auf. Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden. Ein Foto des 17-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/182504

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

