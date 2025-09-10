PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer verletzt sich leicht bei Alleinunfall

Olpe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (10. September) ereignete sich um 5:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B55 kurz vor Oberveischede. Ein 32-jähriger Autofahrer hatte hier aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend geriet sein Auto ins Schleudern, kippte zur Seite und blieb auf der Gegenfahrspur liegen. Der 32-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Straße teilweise komplett gesperrt. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein Fachunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

