POL-OE: Container des Wasserbeschaffungsverbandes aufgebrochen
Olpe (ots)
Unbekannte Täter haben unterhalb des Rüblinghauser Sportplatztes "Am Birkendrust" einen Container neben einer Wasseraufbereitungsanlage des WBV Rüblinghausen aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (6. September) und Dienstag (9. September). Aus dem Container entnahmen die Täter zunächst einen Sack mit Filtergranulat - ließen diesen jedoch im Nahbereich liegen. Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
