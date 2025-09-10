POL-OE: Container des Wasserbeschaffungsverbandes aufgebrochen

Lennestadt (ots) - Am Freitag (5. September) kam es um 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Kölner Straße" in Grevenbrück. Eine 71-jährige Autofahrerin hatte aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW. Anschließend kippte ihr Auto um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Frau wurde leichtverletzt durch den ...

mehr