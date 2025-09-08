PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Eine 24-jährige Pedelecfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall auf der "Bamenohler Straße" in Finnentrop am Freitagmorgen (5. September) leicht verletzt. Die junge Frau hatte gegen 5:45 Uhr offenbar beim Wechsel von der Straße auf den Gehweg an der Gehsteigkante die Kontrolle über ihr Bike verloren und war gestürzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

