Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Freitag (5. September) kam es um 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Kölner Straße" in Grevenbrück. Eine 71-jährige Autofahrerin hatte aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW. Anschließend kippte ihr Auto um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Frau wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand mindestens ein Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung war die "Kölner Straße" komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

