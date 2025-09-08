PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger in Olpe leicht verletzt

Olpe (ots)

Ein 76-Jähriger wurde am Freitagmorgen (5.September) bei einem Verkehrsunfall in der "Bleichewiese" leicht verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer war beim Rangieren aus einer Parkbucht rückwärts gegen den Mann gestoßen. Seine Verletztungen zog sich der Fußgänger insbesondere durch seinen anschließenden Sturz zu. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand kein sichtbarer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

