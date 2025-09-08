Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtiger nach Diebstahl aus PKW gefasst

Olpe (ots)

Ein 32-Jähriger wurde in der Nacht zu Sonntag (07. September) von Polizeibeamten in Dahl gefasst. Der Mann hatte zuvor im "Gerlinger Weg" gegen 1:00 Uhr vergeblich versucht, unter einem Carpot in einen verschlossenen PKW einzusteigen. Durch eine vorhandene Kameraaufzeichnung konnte der Tatverdächtige später auf der "Dahler Straße" unter anderem durch einen Polizeidiensthundführer angetroffen und wiedererkannt werden. Ebenso stellten die Beamten ein Auto im "Hainbuchenweg" fest, welches offenbar geöffnet und nach Beute durchsucht wurde. Auch hier richtet sich der Tatverdacht gegen den 32-Jährigen. Dieser wurde dem Gewahrsam der Polizeiwache Olpe zugeführt. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen.

