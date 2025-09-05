PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht in Olpe gesucht

Olpe (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei in Olpe am Mittwoch (3. September) angezeigt. Diese hatte sich gegen 17:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der "Bilsteiner Straße" ereignet. Ein geparkter VW Tayron wurde hier durch einen KIA Sorento beim Rangieren mit der Anhängerkupplung beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, konnte jedoch später ermittelt werden. Für die weitere Bearbeitung sind die Angaben zweier Zeugen von besonderer Bedeutung. Diese wiesen die geschädigte Autofahrerin zwar auf den Vorfall hin, hinterließen jedoch ihre Personalien nicht. Die beiden Männer werden daher gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4112 zu melden. Eine Kontaktaufnahme ist auch per Email unter uwe.langenohl@polizei.nrw.de möglich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

