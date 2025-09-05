POL-OE: Leichtkraftradfahrer leicht verletzt
Finnentrop (ots)
Am Donnerstag (04. September) ereignete sich kurz nach 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L687 bei Rönkhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der 76-jährige Fahrer eines Motorrollers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er dem plötzlich vom Fahrbahnrand anfahrenden Auto eines 62-Jährigen ausweichen wollte. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An seinem Zweirad entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich.
