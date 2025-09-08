Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autoradio aus PKW entwendet

Olpe (ots)

Unbekannte verschafften sich in Rüblinghausen zwischen Freitagabend (5. September) und Samstagmittag (6. September) Zutritt zu einem Sportwagen an der "Biggestraße". Vom Beifahrersitz des nicht zugelassenen Fahrzeugs wurde ein Autoradio der Marke Pioneer entwendet. Das Radio war noch nicht verbaut und befand sich in der Verpackung. Diese konnte unweit des Autos leer aufgefunden werden. Das Gerät hatte einen Wert im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell