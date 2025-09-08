PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in weitere Firma

Olpe (ots)

In der Nacht zu Freitag (5. September) kam es in Olpe zum Einbruch in ein Umzugsunternehmen an der Straße "In der Trift" (wir berichteten). Wie jetzt bekannt wurde, drangen unbekannte Täter an der gleichen Straße auch in eine weitere Firma ein. Die Tatzeit lag hier zwischen dem frühen Donnerstagabend und dem Freitagmorgen (4./5. September). Aus dem Gebäude wurde nach ersten Erkenntnissen nur eine sehr geringe Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt hingegen im mittleren dreistelligen Eurobereich. Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen scheint wahrscheinlich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

