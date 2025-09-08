POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt
Olpe (ots)
Am Samstag (6. September) ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs "Westfälische Straße / Rochusstraße". Ein 59-jähriger Autofahrer war im Kreisverkehr mit einem 35-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 35-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An Motorrad und PKW entstand ein geschätzter Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
