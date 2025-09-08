POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Olpe (ots) - In der Nacht zu Freitag (5. September) kam es in Olpe zum Einbruch in ein Umzugsunternehmen an der Straße "In der Trift" (wir berichteten). Wie jetzt bekannt wurde, drangen unbekannte Täter an der gleichen Straße auch in eine weitere Firma ein. Die Tatzeit lag hier zwischen dem frühen Donnerstagabend und dem Freitagmorgen (4./5. September). Aus dem Gebäude wurde nach ersten Erkenntnissen nur eine sehr geringe Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt ...

