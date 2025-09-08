POL-OE: Einbruch in Vereinsheim
Attendorn (ots)
Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag (31. August) und Freitag (5. September) Zutritt zum Vereinsheim des FC Attendorn-Schwalbenohl an der "Wiesbadener Straße" in Attendorn. Aus dem Innenraum wurden diverse Lebensmittel und ein Fußballtrikot mit zugehöriger Hose und der Rückennummer "28" entwendet. Der Schaden liegt insgesamt im unteren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
