Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. 17-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Montagabend (06.10.2025) gegen 22 Uhr wird ein 17-Jähriger aus Detmold vermisst. Der Jugendliche wurde zuletzt in der Straße "Auf der Helle" gesehen und hält sich gerne im Wald sowie im Bereich Detmold auf. Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Er ist ca. 1,84 m groß, schlank, hat blonde Haare und ist mit einer schwarzen Weste in Lederoptik bekleidet. Ein Foto des 17-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/182504

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell