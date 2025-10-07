PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt diese Ladendiebe?

Lippe (ots)

Ende Mai 2025 entwendeten drei unbekannte Männer gemeinschaftlich Parfümflakons im dreistelligen Eurobereich aus der Rossmann-Drogerie in der Begastraße.

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Kriminalpolizei nun mit Fotos in der Öffentlichkeit nach den Tatverdächtigen und bittet Medien und Bevölkerung um Mithilfe. Die Aufnahmen der Videoüberwachung sowie Beschreibungen der Ladendiebe finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/182398

Wer Angaben zu den gesuchten Männern machen kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 10:29

    POL-LIP: Lemgo. Wohnmobil gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Straße Am Bauhof entwendeten bislang Unbekannte vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (03./04.10.2025) ein Wohnmobil im Wert von rund 65.000 Euro. Das verschlossene Fahrzeug der Marke "Dethleffs" stand auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:28

    POL-LIP: Lügde. Zusammenstoß im Gegenverkehr.

    Lippe (ots) - Am Montagmittag (06.10.2025) gegen 14.15 Uhr kam ein Autofahrer auf der Höxterstraße von seiner Fahrbahn ab, da er nach ersten Erkenntnissen aufgrund der Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs war. Der 33-Jährige aus Bad Pyrmont fuhr mit seinem Toyota Yaris in Richtung Lügde. Nach einem Überholvorgang verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, prallte auf nasser Straße gegen eine ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:27

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 18-Jähriger in Gegenverkehr geraten.

    Lippe (ots) - Am Montagmittag (06.10.2025) kam der Verkehr auf der regennassen Detmolder Straße (B 239) aufgrund eines Verkehrsunfalls zum Erliegen. Ein 18-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta in Richtung Detmold. Im Bereich einer Kurve verlor er nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren