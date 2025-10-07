Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt diese Ladendiebe?

Lippe (ots)

Ende Mai 2025 entwendeten drei unbekannte Männer gemeinschaftlich Parfümflakons im dreistelligen Eurobereich aus der Rossmann-Drogerie in der Begastraße.

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Kriminalpolizei nun mit Fotos in der Öffentlichkeit nach den Tatverdächtigen und bittet Medien und Bevölkerung um Mithilfe. Die Aufnahmen der Videoüberwachung sowie Beschreibungen der Ladendiebe finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/182398

Wer Angaben zu den gesuchten Männern machen kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell