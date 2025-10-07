Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 18-Jähriger in Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (06.10.2025) kam der Verkehr auf der regennassen Detmolder Straße (B 239) aufgrund eines Verkehrsunfalls zum Erliegen. Ein 18-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta in Richtung Detmold. Im Bereich einer Kurve verlor er nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Audi A5 eines 63-Jährigen aus Blomberg, der in Richtung Horn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Ford und Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Die Feuerwehr reinigte im Anschluss die Fahrbahn, die bis etwa 15.40 Uhr gesperrt blieb.

