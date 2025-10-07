PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 18-Jähriger in Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (06.10.2025) kam der Verkehr auf der regennassen Detmolder Straße (B 239) aufgrund eines Verkehrsunfalls zum Erliegen. Ein 18-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta in Richtung Detmold. Im Bereich einer Kurve verlor er nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Audi A5 eines 63-Jährigen aus Blomberg, der in Richtung Horn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Ford und Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Die Feuerwehr reinigte im Anschluss die Fahrbahn, die bis etwa 15.40 Uhr gesperrt blieb.

  • 06.10.2025 – 13:19

    POL-LIP: Detmold. In Baucontainer eingebrochen.

    Lippe (ots) - In der Hornschen Straße hebelten Unbekannte zwischen Samstagmorgen und Sonntagvormittag (04./05.10.2025) das Fenster eines Baucontainers auf, der im Bereich einer Schule steht. Ob etwas aus dem Container gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an das Kriminalkommissariat 2 / Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:17

    POL-LIP: Detmold. Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser.

    Lippe (ots) - In der Pöppinghauser Straße haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend (30.09./01.10.2025) versucht in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür, aber gelangten augenscheinlich nicht ins Haus. In einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Straße hebelten Einbrecher am Mittwochnachmittag (01.10.2025) zwischen 16 und 17 Uhr an einer Wohnungstür, schafften es jedoch ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:16

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Deichselaufnahmen von Wohnwagen gestohlen.

    Lippe (ots) - Im Heerser Weg schlugen Diebe zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen (02. - 04.10.2025) auf einem Firmengelände zu. Sie verschafften sich Zugang zum Gelände und stahlen die Deichselaufnahmen bzw. Anti-Schlingerkupplung von 25 abgestellten Wohnanhängern im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Vermutlich nutzten sie ein Fahrzeug zum Transport ihrer ...

    mehr
