POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Deichselaufnahmen von Wohnwagen gestohlen.
Lippe (ots)
Im Heerser Weg schlugen Diebe zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen (02. - 04.10.2025) auf einem Firmengelände zu. Sie verschafften sich Zugang zum Gelände und stahlen die Deichselaufnahmen bzw. Anti-Schlingerkupplung von 25 abgestellten Wohnanhängern im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Vermutlich nutzten sie ein Fahrzeug zum Transport ihrer Beute. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell