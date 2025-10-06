PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Deichselaufnahmen von Wohnwagen gestohlen.

Lippe (ots)

Im Heerser Weg schlugen Diebe zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen (02. - 04.10.2025) auf einem Firmengelände zu. Sie verschafften sich Zugang zum Gelände und stahlen die Deichselaufnahmen bzw. Anti-Schlingerkupplung von 25 abgestellten Wohnanhängern im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Vermutlich nutzten sie ein Fahrzeug zum Transport ihrer Beute. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-LIP: Lemgo. In Lagerhalle eingebrochen.

    Lippe (ots) - In der Grevenmarschstraße sind bislang Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (02.10.2025) gegen 1.10 Uhr in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände eingebrochen. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld.

    Lippe (ots) - In der Straße Diekbrede nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Zeitraum 23.09. - 05.10.2025. Sie schlugen die Terrassentür ein, um ins Haus zu gelangen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise zum Einbruch richten Zeugen bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:53

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kollision im Gegenverkehr.

    Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag (05.10.2025) gegen 16.10 Uhr geriet ein Autofahrer auf der B1 auf die Gegenfahrbahn und wurde bei einer Kollision mit einem anderen PKW lebensgefährlich verletzt. Der 32-Jährige aus Steinheim war mit seinem Nissan Micra in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Bei einem Überholvorgang auf der linken Fahrspur kam er nach bisherigen Erkenntnissen auf der regennassen Fahrbahn ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren