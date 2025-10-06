POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Deichselaufnahmen von Wohnwagen gestohlen.

Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag (05.10.2025) gegen 16.10 Uhr geriet ein Autofahrer auf der B1 auf die Gegenfahrbahn und wurde bei einer Kollision mit einem anderen PKW lebensgefährlich verletzt. Der 32-Jährige aus Steinheim war mit seinem Nissan Micra in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Bei einem Überholvorgang auf der linken Fahrspur kam er nach bisherigen Erkenntnissen auf der regennassen Fahrbahn ins ...

