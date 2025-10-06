POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld.
Lippe (ots)
In der Straße Diekbrede nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Zeitraum 23.09. - 05.10.2025. Sie schlugen die Terrassentür ein, um ins Haus zu gelangen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise zum Einbruch richten Zeugen bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
