PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kollision im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.10.2025) gegen 16.10 Uhr geriet ein Autofahrer auf der B1 auf die Gegenfahrbahn und wurde bei einer Kollision mit einem anderen PKW lebensgefährlich verletzt. Der 32-Jährige aus Steinheim war mit seinem Nissan Micra in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Bei einem Überholvorgang auf der linken Fahrspur kam er nach bisherigen Erkenntnissen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst rechtsseitig gegen eine Leitplanke. Anschließend geriet er auf die Gegenfahrbahn, stieß dort ebenfalls mit einer Leitplanke zusammen und kollidierte danach mit einem VW Polo. Die 24-jährige Fahrerin aus Geseke fuhr mit zwei weiteren Insassinnen (22 und 50 Jahre) in Richtung Schlangen. Während der Nissan-Fahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht wurde, erlitten die 24- und 22-jährigen Frauen im VW leichte Verletzungen. Die 50-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Unfallteam der Polizei Bielefeld. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die B1 blieb bis etwa 23 Uhr gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 16:23

    POL-LIP: Lügde - Einbruch in ein Geschäft

    Lippe (ots) - In der Zeit von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 11:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in ein Geschäft in der Brückenstraße am Fuß- und Radweg im Emmerauenpark ein. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sie sich gewaltsam über eine Seitentür Zugang in das Geschäft. Im Inneren öffneten die Eindringlinge diverse Schränke. Im Anschluss verließen sie das Geschäft vermutlich ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 16:23

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen - Unter Einfluss von Drogen und Trunkenheit im Verkehr

    Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag um 00:10 Uhr wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines schwarzen Seat aus Löhne im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass der 37-Jährige erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Drogen stand. Durchgeführte Drogen und Alkoholvortests verliefen positiv. Dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren