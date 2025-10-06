Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kollision im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.10.2025) gegen 16.10 Uhr geriet ein Autofahrer auf der B1 auf die Gegenfahrbahn und wurde bei einer Kollision mit einem anderen PKW lebensgefährlich verletzt. Der 32-Jährige aus Steinheim war mit seinem Nissan Micra in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Bei einem Überholvorgang auf der linken Fahrspur kam er nach bisherigen Erkenntnissen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst rechtsseitig gegen eine Leitplanke. Anschließend geriet er auf die Gegenfahrbahn, stieß dort ebenfalls mit einer Leitplanke zusammen und kollidierte danach mit einem VW Polo. Die 24-jährige Fahrerin aus Geseke fuhr mit zwei weiteren Insassinnen (22 und 50 Jahre) in Richtung Schlangen. Während der Nissan-Fahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht wurde, erlitten die 24- und 22-jährigen Frauen im VW leichte Verletzungen. Die 50-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Unfallteam der Polizei Bielefeld. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die B1 blieb bis etwa 23 Uhr gesperrt.

