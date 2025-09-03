PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in eine Lagerhalle +++ Autotür zerkratzt +++ Motorradfahrer stürzt

Limburg (ots)

1.Einbruch in eine Lagerhalle,

Limburg a. d. Lahn, Lindenholzhausen, Mensfelder Straße, Montag, 01.09.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 02.09.2025, 06:16 Uhr

(lr) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Limburger Stadtteil Lindenholzhausen zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Die unbekannten Täter durchtrennten das Vorhängeschloss und hebelten im Anschluss die Eingangstür auf, um sich Zugang zum Gebäude in der Mensfelder Straße zu verschaffen. Jedoch wurde augenscheinlich nichts entwendet. Lediglich das Schloss konnte Vorort nicht mehr gefunden werden.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Autotür zerkratzt,

Beselich, Obertiefenbach, Hauptstraße, Dienstag, 02.09.2025, 15:00 Uhr bis 16:12 Uhr

(lr) Am Dienstagnachmittag kam es in Obertiefenbach zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Gegen 15:00 Uhr ging eine unbekannte Person in der Hauptstraße auf den roten Seat Ibiza zu und zerkratzte die Fahrertür mit einem scharfen Gegenstand. Durch das beschädigen der Autotür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise zum Täter unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegen.

3.Motorradfahrer stürzt,

Kreisstraße 432, Villmar- Falkenbach, Dienstag, 02.09.2025, 18:18 Uhr

(lr) Am Dienstagabend verlor ein Motorradfahrer bei Villmar-Falkenbach die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte sich schwer. Der 20-Jährige geriet gegen 18:18 Uhr aus unbekannten Gründen in einer Rechtskurve auf der Kreisstraße 432 in Richtung Gräveneck ins Schleudern und stürzte. Dabei wurde das Motorrad der Marke KTM auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite befördert. Der Fahrzeughalter selbst kam ein paar Meter weiter unter der Leitplanke zum Liegen. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Zurzeit wird noch die genaue Unfallursache ermittelt, weshalb die Polizei in Weilburg weitere Hinweise unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegennimmt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell