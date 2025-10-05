Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen - Unter Einfluss von Drogen und Trunkenheit im Verkehr

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag um 00:10 Uhr wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines schwarzen Seat aus Löhne im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass der 37-Jährige erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Drogen stand. Durchgeführte Drogen und Alkoholvortests verliefen positiv. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Abschließend wurde ihm das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt.

