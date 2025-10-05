PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Trunkenheit im Verkehr

Lippe (ots)

Am späten Freitagabend um 23:45 Uhr wurde in Horn-Bad Meinberg ein 36-jähriger ausländischer Autofahrer in seinem grauen VW Golf im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass der 36-Jährige erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben. Abschließend wurde ihm das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

