Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen - Trunkenheit im Verkehr

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:35 Uhr wurde in Bad Salzuflen-Holzhausen ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Salzuflen in seinem dunklen BMW im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass der 22-Jährige erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Abschließend wurde ihm das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell