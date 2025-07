Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zweites Todesopfer nach Brand geborgen - Identifizierung der Verstorbenen und Ermittlung der Brandursache dauern an -#polsiwi

Netphen-Irmgarteichen (ots)

Wie die Polizei bereits heute Morgen (25. Juli) berichtet hat, kam es in der letzten Nacht zu einem tragischen Wohnhausbrand, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/wohnhausbrand-fordert-zwei-todesopfer

Mittlerweile konnte der Leichnam der Frau aus dem stark beschädigten Haus geborgen werden. Die endgültige Identifizierung der Leiche dürfte allerdings noch einige Tage in Anspruch nehmen. Die Brandermittler der Polizei beschlagnahmten die beiden Leichen. Voraussichtlich am kommenden Montag (28. Juli) werden dann die Obduktionen erfolgen. In diesem Zuge soll dann auch die jeweilige Todesursache festgestellt werden. Auch die Ermittlung der Brandursache wird noch andauern. Am kommenden Mittwoch (30. Juli) ist eine Begutachtung des Einfamilienhauses durch einen Brandsachverständigen geplant.

Die Koblenzer Straße war seit der Nacht komplett gesperrt. Seit 12:30 Uhr ist die Straße wieder freigeben. Am Wohnhaus selbst läuft der Verkehr auf einer kurzen Strecke einseitig im Wechsel.

