POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf - 16-Jähriger betrunken mit dem E-Scooter verunfallt

Am späten Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr verunfallte in Detmold-Heidenoldendorf ein 16-jähriger Detmolder mit seinem E-Scooter infolge des Genusses von alkoholischen Getränken. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu, welche im Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten. Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

