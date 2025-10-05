PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf - 16-Jähriger betrunken mit dem E-Scooter verunfallt

Lippe (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr verunfallte in Detmold-Heidenoldendorf ein 16-jähriger Detmolder mit seinem E-Scooter infolge des Genusses von alkoholischen Getränken. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu, welche im Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten. Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

