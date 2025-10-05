PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Einbruch in ein Geschäft

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 11:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in ein Geschäft in der Brückenstraße am Fuß- und Radweg im Emmerauenpark ein. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sie sich gewaltsam über eine Seitentür Zugang in das Geschäft. Im Inneren öffneten die Eindringlinge diverse Schränke. Im Anschluss verließen sie das Geschäft vermutlich ohne Beute in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in Brückenstraße und angrenzenden Bereichen verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 16:23

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen - Unter Einfluss von Drogen und Trunkenheit im Verkehr

    Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag um 00:10 Uhr wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines schwarzen Seat aus Löhne im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass der 37-Jährige erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Drogen stand. Durchgeführte Drogen und Alkoholvortests verliefen positiv. Dem ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 16:22

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Trunkenheit im Verkehr

    Lippe (ots) - Am späten Freitagabend um 23:45 Uhr wurde in Horn-Bad Meinberg ein 36-jähriger ausländischer Autofahrer in seinem grauen VW Golf im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass der 36-Jährige erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 16:21

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen - Trunkenheit im Verkehr

    Lippe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:35 Uhr wurde in Bad Salzuflen-Holzhausen ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Salzuflen in seinem dunklen BMW im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass der 22-Jährige erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren