Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Einbruch in ein Geschäft

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 11:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in ein Geschäft in der Brückenstraße am Fuß- und Radweg im Emmerauenpark ein. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sie sich gewaltsam über eine Seitentür Zugang in das Geschäft. Im Inneren öffneten die Eindringlinge diverse Schränke. Im Anschluss verließen sie das Geschäft vermutlich ohne Beute in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in Brückenstraße und angrenzenden Bereichen verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

