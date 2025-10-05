Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf - Verkehrsunfall mit Verletzten im Kreuzungsbereich der Klingenbergstraße

Lippe (ots)

Am Samstagmittag um 13:47 Uhr kam es im Bereich der Ausfahrt des Kaufland-Parkplatzes der Klingenbergstraße zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Detmold-Heidenoldendorf mit seinem schwarzen Seat zur fraglichen Zeit die Ausfahrt des Kaufland-Parkplatzes in Richtung der Klingenbergstraße. Vermutlicher aufgrund von Unaufmerksamkeit fuhr dieser auf den verkehrsbedingt wartenden grauen Mercedes eines 65-Jährigen aus Detmold-Heidenoldendorf mit geringer Geschwindigkeit auf. Durch den Aufprall erlitt die 66-jährige Beifahrerin Mercedes leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort lehnte diese jedoch ab. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

