Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall nach mutmaßlicher Flucht vor Polizeikontrolle - Polizei bittet um Hinweise

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Freitag, 27. Juni 2025, kam es in Papenburg zu einer Verfolgungsfahrt mit einem BMW, die in einem Verkehrsunfall endete. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, insbesondere nach einer Personengruppe, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurde.

Gegen 2.10 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung die Straße Splitting rechts in Richtung Surwold, als ihr in Höhe des Kreuzungsbereichs Burlageweg ein BMW 4er entgegenkam. Die Beamtinnen und Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle, doch in dem Moment, als der Streifenwagen wendete, beschleunigte der BMW stark und entzog sich der Kontrolle.

Trotz sofort eingeleiteter Nachfahrt gelang es den Einsatzkräften zunächst nicht, zum Fahrzeug aufzuschließen. Der BMW bog mit hoher Geschwindigkeit nach links in die Straße Bethlehem rechts ein. In diesem Bereich wurden mehrere Personen auf dem Gehweg gesehen, die offenbar panisch auf ein Grundstück auswichen - eine Person sprang sogar in eine Hecke, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Verfolgungsfahrt setzte sich über die Barenbergstraße und den Schäfereiweg fort. In der Straße Schäfereiweg konnte das Fahrzeug schließlich in einer Einfahrt festgestellt werden.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde ein frischer Frontschaden am BMW festgestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass es zuvor zu einem Unfall mit einer Gartenmauer an der Einmündung Splitting rechts / Bethlehem rechts gekommen war. Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, das Fahrzeug geführt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie weiterer Verkehrsdelikte.

Die Polizei bittet insbesondere die Personengruppe, die sich während der Fluchtfahrt im Bereich der Straße Bethlehem rechts aufhielt und ausweichen musste, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

